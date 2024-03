Una mostra permanente nel lavatoio per ricordare il passato

Il manufatto è un luogo simbolo della comunità e anche punto di incontro e socializzazione

Si vuole raccontare la storia del territorio

Il lavatoio di Caslino d'Erba diventa il luogo in cui allestire una mostra permanente di oggetti in uso nel passato. Il fine è quello di raccontare la storia del territorio e delle tradizioni di un tempo. Lo ha deciso l'Amministrazione comunale che ha visto nel luogo simbolo del paese un punto di incontro e socializzazione da valorizzare.

L'idea nata dopo la riqualificazione della piazza

"Dopo aver riqualificato la pizza del lavatoio abbellendola con piante e panchine, vorremmo che potesse diventare proprio il cuore pulsante del nostro paese - afferma il sindaco Marcello Pontiggia - Nello specifico, nel lavatoio stesso vorremmo creare una mostra di oggetti tradizionali, con lo scopo di ricordare il passato con le nostre tradizioni territoriali».

Tutti i cittadini sono chiamati a partecipare all'allestimento

Gli stessi caslinesi potranno partecipare alla mostra, donando i propri oggetti entro il 20 aprile. Nello specifico, gli abitanti potranno donare in modo permanente o in prestito temporaneo (di almeno un anno) gli oggetti e le testimonianze (anche foto) della tradizione territoriale, affinché gli stessi potranno fare parte della mostra ed essere visibili a tutti all’interno dello spazio chiuso del lavatoio. Inoltre, sarà rilasciato l’apposito documento di registrazione del bene concesso, rispetto al quale l’Amministrazione garantisce la copertura assicurativa per eventuali danni. Per il caso di prestito temporaneo, qualora il cittadino volesse restituito il proprio bene, potrà farne richiesta, e l’Amministrazione provvederà alla restituzione.