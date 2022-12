Una nostra letterina diventa realtà: Iovine fa una sorpresa ad un piccolo calciatore del Cermenate

A volte i desideri si trasformano in realtà e lo può testimoniare Leonardo della Virtus Calcio Cermenate che proprio qualche settimana fa esprimeva il suo desiderio sulle pagine del nostro Giornale di Cantù tramite la nostra iniziativa "Caro Babbo Natale vorrei..." e dopo qualche giorno lo ha visto realizzarsi.

Questa la letterina pubblicata da Leonardo sul nostro settimanale grazie all'iniziativa "Caro Babbo Natale vorrei..." che per ogni desiderio da noi ricevuto dona un pasto donato al Banco Alimentare. Un desiderio espresso con la speranza che un giorno possa diventare realtà, ma Leonardo, di certo, non se lo aspettava così presto.

Infatti, nemmeno il tempo di arrivare a Natale che il giocatore del Como Alessio Iovine ha deciso di fare una sorpresa al suo piccolo ammiratore facendogli visita al centro sportivo di Cermenate.

"E si sa, a Natale tutto può accadere, tutto è magico, fantastico proprio come alla Virtus! E come nelle favole, Babbo Natale ha esaudito il desiderio di Leonardo e così il giovane atleta del settore giovanile della Virtus è riuscito ad abbracciare il suo "super eroe". Non c'è nulla di più bello nel vedere un bambino piangere di gioia".