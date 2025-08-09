Una notte in tenda con i papà

L'iniziativa

Iscrizioni entro il 24 agosto

In tenda con papà. L’iniziativa della Comunità pastorale è rivolta ai bambini e ai ragazzi di tutte le età che avranno la possibilità di trascorrere una notte negli spazi oratoriali di Vertemate con Minoprio in tenda. E, per l’appunto, ciascuno con il proprio papà.

Il programma

L’appuntamento sarà alle 16 di sabato 30 agosto 2025 all’oratorio. Prima dell’inizio delle attività ci sarà spazio per montare le tende. La serata di divertimento comincerà alle 19.30 con l’aperitivo. Il bar e la cucina saranno aperti: si potranno trovare panini con la salamella, patatine fritte, birra e bibite. A seguire, giochi per tutti. Poi falò con marshmallow e fuochi d’artificio. E a mezzanotte, pasta aglio e olio per tutti. Poi, tutti in tenda a dormire fino alle 8 della mattina: dopo essersi preparati e aver fatto colazione, si parteciperà alla messa che sarà celebrata alle 9.30 al campo.

Iscrizioni fino al 24 agosto

Tutti possono partecipare alla tendata con i papà: la quota è di 10 euro persona. L’importo comprende i gadget, l’aperitivo, la pasta di mezzanotte e la colazione. C’è anche la possibilità di fermarsi alla tendopoli solo fino a mezzanotte: in questo caso è richiesto solamente un contributo di 5 euro. Per le adesioni e per confermare la propria presenza si possono contattare Mattia al 333.1994721 o Vito al 333.8177004. C’è tempo fino al 24 agosto. E’ possibile sia telefonare sia scrivere tramite WhatsApp.