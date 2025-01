Una nuova aula studio per i ragazzi a Socco

Un’aula studio nella quale i ragazzi e le ragazze potranno trovarsi e avere uno spazio a loro dedicato: è questo il progetto della Consulta Giovani per il polo civico di Socco, a Fino Mornasco.

Il nuovo spazio per i giovani

Racconta Samuele Andreoli, presidente della Consulta:

"L’Amministrazione ci ha affidato i locali da qualche mese e siamo già al lavoro. Ci siamo messi davanti a un tavolo per capire come far vivere questo spazio nel migliore dei modi. Il polo civico dovrà essere una vetrina di quello che siamo e permetterci anche di raccogliere nuove leve che, non lo nascondo, è una difficoltà nostra, ma anche di quasi tutte le Consulte giovani della zona".

Da qui l’idea di realizzare un’aula studio:

"Il polo civico ha una sala principale molto grande che vorremmo adibire a aula studio, ma anche come locale dove organizzare eventi e conferenze dedicati ai giovani. C’è anche uno spazio esterno da poter utilizzare in estate".

Arredamento fai da te

I ragazzi e le ragazze della Consulta si sono quindi messi al lavoro per arredare l’aula con alcuni mobili e arredi che stanno arrivando in questi giorni. Ma non solo: i ragazzi vogliono realizzare loro stessi dei componenti d’arredo per il locale:

"L’Amministrazione ci aveva concesso un budget per l’allestimento e noi abbiamo anche inserito del legname grezzo, in modo da poter realizzare alcuni mobili. Il nostro punto di riferimento è l’Holzmarkt di Berlino. Stiamo anche prendendo accordi con un fornitore di piante per l’interno in modo da creare un ambiente informale che potrà essere usato da molti giovani. In più abbiamo avuto l’idea di accordarci con degli artisti disposti a darci le loro opere, sia per l’interno che per l’esterno, che potranno essere esposte e eventualmente vendute, dando agli stessi autori visibilità".

L’aula studio sarà quindi aperta a tutti coloro che vorranno utilizzarla e sarà dotata anche di Wi-fi, frigorifero, forno a microonde e macchinetta del caffè. L’apertura per il momento sarà al mercoledì pomeriggio. Chi vorrà utilizzare l’aula lo potrà fare semplicemente presentandosi al polo civico durante l’apertura del locale.

L’aula studio sarà attiva subito dopo l’inaugurazione degli spazi gestiti dalla Consulta che si terrà all’inizio del mese di marzo.