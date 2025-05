Una nuova palestra in via Casartelli

Una nuova palestra alla scuola primaria di via Casartelli a Cantù.

I fondi

Un progetto che pareva per ora irrealizzabile per il mancato finanziamento con i fondi del Pnrr, non solo è diventato fattibile, ma il suo completamento dovrà avvenire entro giugno dell'anno prossimo. Si tratta della nuova palestra della scuola primaria, che ne è sempre stata sprovvista. Dal Ministero dell’Istruzione e del Merito è arrivato infatti il finanziamento di 1 milione e 760mila euro nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza finalizzato alle infrastrutture per lo sport nelle scuole.

Le parole dell'assessore

«Avevamo partecipato al bando nel 2021 - ha puntualizzato l’assessore ai Lavori pubblici Maurizio Cattaneo - Ma dalla prima graduatoria eravamo rimasti esclusi. Evidentemente si sono liberati degli stanziamenti, che sono tornati disponibili. Il Ministero ha così attinto dalla graduatoria e il progetto del Comune di Cantù è rientrato tra quelli finanziati, insieme a solo altri sette Comuni della Lombardia. Ovviamente questo non può che renderci felici, a dimostrazione dell’ottimo lavoro fatto dagli uffici comunali insieme alla componente politica. I finanziamenti Pnrr che fino a ora abbiamo raccolto ammontano a una cifra superiore a 10 milioni di euro».

I tempi di realizzazione

Il Comune ha ora poco più di un anno di tempo per concludere la realizzazione della nuova palestra. «Dopo avere formalmente accettato il finanziamento - ha proseguito l’amministratore - abbiamo ripreso in mano il progetto che era stato messo a punto per il bando. La nuova struttura sportiva verrà realizzata nell’ampio terreno, che sorge proprio a fianco dell’istituto scolastico. Stiamo vagliando la tipologia di struttura da realizzare, che potrebbe essere simile a quella già realizzata al centro sportivo Toto Caimi ma potrebbe essere anche diversa, certamente non in muratura perché non ci sono i tempi tecnici per realizzarla». L’obiettivo non è solo quello di dotare la scuola di una palestra. «La nuova struttura deve poter essere utilizzabile anche dalle società sportive, così da integrare la rete di impianti fruibili dai nostri giovani. Per questo motivo la vogliamo renderla autonoma, creando un “corpo spogliatoi” staccato dall’istituto scolastico, che possa essere utilizzato per gli allenamenti e le gare anche quando la scuola è chiusa. Nel contempo procederemo anche alla riorganizzazione degli spazi esterni, creando anche un’area giochi per i bambini». La realizzazione della nuova struttura è completamento finanziato attraverso i fondi del Pnrr, quindi nulla sarà a carico del bilancio comunale. «L’unico vincolo è il rispetto della tempistica prevista dal bando. Per questo motivo gli uffici stanno già lavorando sulla progettazione, così da arrivare in breve tempo al progetto definitivo e all’affidamento del cantiere. Ne approfitto a questo proposito per ringraziare Luca Noseda, che nel 2021 si era occupato della partecipazione al bando», ha concluso Cattaneo.