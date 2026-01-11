Una nuova piattaforma per i Consigli comunali

Una novità per la comunità di Casnate con Bernate: da fine dicembre è attiva «CiviCam», la nuova piattaforma streaming per seguire tutte le sedute dei Consigli comunali, che ora non si troveranno più sul canale YouTube ufficiale del Comune.

Il servizio

Per accedere al nuovo servizio bisogna visitare il sito www.comune.casnateconbernate.co.it e andare nell’area «Siti tematici», che si trova in fondo alla pagina, da lì sarà possibile visitare la sottosezione «Consiglio comunale online», altrimenti si può accedere al link diretto attraverso l’avviso che il Comune ha pubblicato sul proprio sito. La piattaforma «CiviCam», in particolare, attraverso la digitalizzazione dei contenuti, punta a offrire nuove funzionalità per favorire la partecipazione diretta dei cittadini, che così potranno conoscere, con sempre più chiarezza, l’attività degli organi istituzionali del Comune. Il nuovo servizio, per la realtà di Casnate con Bernate, si caratterizza per un audio migliore, inquadrature più ravvicinate e una maggiore attenzione nello specificare chi prende parola nel corso del Consiglio. Inoltre, come era già possibile con il precedente servizio, i cittadini potranno sempre rivedere le sedute del Consiglio anche in differita. Nella piattaforma «CiviCam» si possono già trovare numerosi video delle sedute che si sono svolte prima del lancio del nuovo servizio streaming, ma per recuperare tutti i video precedenti è ancora presente il canale YouTube. Nei video dei futuri Consigli comunali le nuove funzionalità daranno pure la possibilità di visualizzare, in differita, la durata di ogni singolo intervento.