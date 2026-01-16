Una nuova querela contro Signorini? Il post di Corona

Arriverebbe da Erba una nuova denuncia nei confronti di Alfonso Signorini. Lo ha pubblicato sui suoi canali social Fabrizio Corona che nel suo “Falsissimo” da qualche tempo avrebbe scoperchiato il “sistema Signorini”

Particolari favori in cambio di opportunità lavorative

Sulla pagina Instagram di Fabrizio Corona è comparso ieri, giovedì 15 gennaio, lo screenshot di una chat telefonica e un verbale di ricezione di denuncia, datato 15 gennaio 2026 ore 15.15, da cui si evince che presso la Compagnia della Guardia di Finanza di Erba sarebbe stata formalizzata una querela per violenza sessuale ed estorsione.

Secondo quanto si riesce a intravedere nel documento postato dallo stesso Corona su Instagram l’uomo farebbe riferimento a fatti risalenti al 2004, legati alla sua attività di fotomodello e piccole comparsate in fiction e trasmissioni televisive, e sosterrebbe di aver ricevuto la richiesta di particolari favori in cambio di opportunità lavorative.

Le ipotesi di reato sarebbero violenza sessuale ed estorsione

Le ipotesi di reato richiamate nel verbale di ricezione di querela orale sono quelle previste dagli articoli 609 bis, che disciplina la violenza sessuale, e il 629, l’estorsione, del codice penale.

Nella lunga descrizione sotto al post Corona scrive “gli sbattiamo in faccia questa seconda denuncia per violenza sessuale ed estorsione. Poi in Falsissimo episodio 21 mostreremo foto, chat, prove oggettive, interviste rubate, testimonianze e documenti che lo incastreranno“, promettendo l’uscita della prossima puntata del suo format per lunedì 26 gennaio.