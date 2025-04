Una nuova vasca antincendio per l'ospedale Sant'Antonio Abate di Cantù.

L'intervento

Nell’ambito dei lavori di adeguamento antincendio che stanno interessando l’ospedale di Cantù, domani mattina, giovedì 17 aprile, a partire dalle 8, verrà consegnata una vasca antincendio. Entro l’estate, sarà poi concluso il posizionamento nel giardino compreso tra la camera mortuaria e l’edificio D (quello che ospita la Direzione Medica).

I finanziamenti

Asst lariana sta beneficiando, per i lavori di ristrutturazione, anche del programma straordinario di investimenti in sanità per il 2024 di Regione Lombardia: sono stati stanziati per l’azienda socio sanitaria lariana 2 milioni di euro per il potenziamento delle infrastrutture, la sicurezza e l’efficientamento energetico. Nello specifico Asst Lariana ha richiesto questi fondi per l’ammodernamento dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Cantù e in particolare per effettuare i lavori di adeguamento antincendio degli edifici A, D, M e N. Il direttore generale Luca Stucchi ha più volte ribadito che l’ospedale di Cantù è una struttura fondamentale per l’Asst Lariana e per l’intero territorio comasco, e i lavori in atto sono finalizzati a renderlo più adeguato e competitivo sia per i pazienti sia per gli operatori che ci lavorano ogni giorno.

L'investimento

I fondi straordinari di Regione Lombardia si vanno a sommare agli 11 milioni di euro già investiti sul presidio di via Domea, dove sono in essere diversi cantieri. Tra questi vi rientra l’adeguamento antincendio della Fisioterapia (piano interrato della palazzina K).