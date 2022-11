Una nuova vita per le case Aler di Albavilla. Fermi: "Lavori importanti. Ci sarà un miglioramento estetico e di vivibilità"

Si è tenuta questa mattina, giovedì 10 novembre 2022, la conferenza stampa di presentazione del progetto "Case Aler" di Albavilla. Alla conferenza erano presenti il sindaco di Albavilla Giuliana Castelnuovo, il presidente di Aler Como Giorgio Bonassoli e il presidente del consiglio di Regione Lombardia, nonché consigliere comunale ad Albavilla, Alessandro Fermi.

Il video della conferenza

Una nuova vita per le case Aler di Albavilla

Il progetto consiste in un ingente intervento di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica dei fabbricati Aler situati in via Aldo Moro. Le operazioni, ora in fase di progettazione esecutiva, dovrebbero terminare entro fine 2023 e faranno fare un salto di due classi energetiche, dalla G alla E, agli edifici. L'intervento, però, necessita di un investimento da 2,5 milioni di euro, soldi che metterà a disposizione Regione Lombardia e che verranno ammortizzati con l'utilizzo delle agevolazioni del superbonus 110 e del bonus facciate.

Inoltre saranno previsti interventi di migliorie per ulteriori 1,5 milioni di euro, come l'installazione di nuovi ascensori per l'abbattimento di barriere architettoniche, l'installazione di un impianto fotovoltaico con colonnine di accumulo e caldaie a condensazione. In totale l'investimento richiesto ammonterà a 4 milioni di euro.

Le parole dei relatori