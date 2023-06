Sarà giugno il mese della Staffetta Blu. Duemila persone, oltre la metà di questi con disturbi dello spettro autistico insieme a famigliari e il personale di supporto delle associazioni di volontariato percorreranno i sentieri delle aree più belle di questo nostro Paese, tra cui anche a Cantù.

Una passeggiata per sensibilizzare sull'autismo: è la "Staffetta Blu"

Sarà una lunga marcia a tappe che toccherà tutte le regioni per chiedere attenzione e maggiore consapevolezza rispetto all’autismo. Sabato è in programma la seconda tappa organizzata in Lombardia. La prima c’è stata lo scorso 2 giugno.

Sabato 17 giugno alle 9.30 l’appuntamento è presso la Cascina Cristina una community farm per giovani adulti con autismo nel comune di Cantù. Un struttura all’avanguardia in Lombardia e in Italia che mette a disposizione di giovani e adulti con disturbi dello spettro autistico spazi in grado di fornire percorsi di crescita e professionale grazie a piani individuali.

L’immobile è stato dato in comodato d’uso dalla Comunità di S. Vincenzo ed è stato supportato dalla Regione e dalla Fondazione Cariplo. La residenza accoglie stabilmente 12 ospiti mentre il centro diurno dispone di 15 posti. Da questo punto si muoverà una colonna blu di oltre 100 persone che si dirigerà verso il bosco di Santa Naga.

La Staffetta Blu 2023 è la seconda edizione di una manifestazione che vuole richiamare l’attenzione delle istituzioni sull’autismo che è forte crescita nel paese. E’ organizzata da Angsa nazionale (Associazione nazionale genitori persone con autismo) ed è costruita su oltre 20 percorsi). Il progetto che coinvolgerà le comunità locali, e tutte le regioni, è occasione di allegria e socializzazione con l’obiettivo di coinvolgere il maggior numero di ragazzi con autismo nell’esperienza di una mobilità dolce e l’escursionismo.