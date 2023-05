Un’autoscala ormai vetusta in uso a distaccamento dei Vigili del Fuoco di Cantù. La necessità di sostituirla con una moderna piattaforma aerea antincendio. Una sostituzione possibile solo raccogliendo una somma pari a circa 640mila euro, vale a dire il costo del mezzo di soccorso.

Una piattaforma aerea antincendio per i Vigili del fuoco: via alla raccolta fondi

Sono questi i presupposti che hanno spinto l’Associazione Lombarda Pompieri Sempre Odv, nata nel 2006 per sostenere e valorizzare il volontariato pompieristico comasco, a promuovere la raccolta fondi "Guarda il cielo e... vola in alto".

"Attualmente la criticità emersa nel distaccamento canturino riguarda la sostituzione dell’autoscala, ormai inutilizzabile - ha puntualizzato il presidente dell’associazione Andrea Valtorata e il responsabile del progetto Maurizio Guanziroli - Vorremmo sostituirla con una moderna piattaforma aerea antincendio unica in Italia, in grado di salire fino a 32 metri di altezza".

La donazione può essere effettuare direttamente sul conto corrente dedicato al progetto "Vola in Alto" all’indirizzo: Bcc Credito Cooperativo Cantù. Iban: IT98 L084 3051 0600 0000 0968 382. In alternativa, instaurando un rapporto di fiducia con l’associazione, è possibile compilare una dichiarazione d’intenti, consegnarla alla stessa e versare la propria donazione entro il 31 dicembre di quest’anno. Per ogni donazione verrà rilasciata una ricevuta da utilizzare durante la dichiarazione dei redditi.

Tutti i dettagli sul Giornale di Cantù da sabato 20 maggio 2023 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui