Una pietra della memoria dedicata al partigiano Lepetit

La proposta è arrivata dall'Amministrazione comunale e sostenuta dall'Ic "Moro"

Mercoledì prossimo, 28 gennaio, alle 14.30, presso la scuola secondaria di primo grado di Ponte Lambro, verrà posata la lastra dedicata all’industriale come simbolo perenne del sacrificio e della lotta per la libertà

Ci sarà un coinvolgimento diretto delle nuove generazioni

Una pietra della memoria dedicata al partigiano Roberto Lepetit.

L’Amministrazione comunale guidata da Ettore Pelucchi si sta preparando a un momento di importante impegno civile con la posa di una pietra alla memoria del pontelambrese. L’iniziativa – promossa insieme ad Anpi Territorio Erbese, il gruppo Alpini e l’Istituto comprensivo “Moro” – vedrà il coinvolgimento diretto delle nuove generazioni, affinché la storia non rimanga solo sulle pagine dei libri ma diventi radice comune. La posa, infatti, avverrà proprio alla scuola secondaria di primo grado.

La sua azienda fu un punto di riferimento della Resistenza

Roberto Lepetit, nato a Lezza nel 1906, nipote di un chimico industriale francese, era amministratore delegato e direttore dell’azienda di famiglia. Nel corso della sua vita aiutò molte persone a sopravvivere agli orrori del fascismo, stringendo legami con i partigiani e facendo della sua azienda un punto di riferimento della Resistenza. Morì nel campo di concentramento di Ebensee.