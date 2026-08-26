Una pigotta per ogni nuovo nato: rinnovato l’impegno con Unicef

Il Comune di Lipomo rinnova il proprio legame con la solidarietà internazionale attraverso la collaborazione con l’UNICEF.

Un’iniziativa per tutelare i minori più vulnerabili

In Comune, alla presenza del sindaco Gianluca Leo e della consigliera nazionale UNICEF Manuela Bovolenta, è stato formalizzato il proseguimento dell’iniziativa che unisce il benvenuto ai nuovi cittadini alla tutela dei minori più vulnerabili nel mondo. Grazie al progetto istituzionale “Per ogni bambino nato un bambino salvato”, l’Amministrazione comunale adotta una Pigotta UNICEF per ogni neonato residente a Lipomo. La celebre bambola di pezza, confezionata interamente a mano dai volontari, viene recapitata ai neo-genitori insieme a una lettera di felicitazioni e a una guida informativa sui servizi locali per l’infanzia. Ogni adozione garantisce all’UNICEF le risorse necessarie per fornire kit salvavita, vaccini, alimenti terapeutici e assistenza medica ai bambini in condizioni di emergenza.

L’incontro è stato anche l’occasione per un momento di confronto e approfondimento programmatico sulle politiche locali a favore dell’infanzia. La Consigliera Nazionale ha illustrato al primo cittadino le linee guida di “Piccoli Comuni, Grandi Diritti”, la nuova progettualità strategica lanciata da UNICEF e rivolta specificamente alle realtà amministrative con meno di 10.000 abitanti. Il programma mira a diffondere i principi della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia all’interno del tessuto sociale e normativo dei piccoli centri, valorizzando la prossimità istituzionale per creare comunità inclusive e a misura di bambino.

Il sindaco Leo, ha espresso soddisfazione per la continuità dell’impegno:“Per ogni bambino nato un bambino salvato’ è un’iniziativa che sosteniamo con entusiasmo, perché valorizza e dà il benvenuto ai nuovi nati di Lipomo, e lo fa nel modo più importante: aiutando chi, fin dalla nascita, è meno fortunato di noi.”

La consigliera nazionale UNICEF, Manuela Bovolenta, ha sottolineato il valore della sinergia territoriale: “Ringraziamo l’Amministrazione comunale di Lipomo per la pluriennale adesione all’iniziativa. L’incontro odierno ha permesso di illustrare al sindaco Gianluca Leo anche la nuova progettualità ‘Piccoli Comuni, Grandi Diritti’ rivolta ai Comuni con meno di 10mila abitanti.”