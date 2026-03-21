Una raccolta alimentare donata alla Casa Famiglia Ballerini di Cantù.

L’iniziativa

E’ l’iniziativa promossa, in occasione della Festa del Papà, dall’azienda Steriline e rivolta alla realtà canturina, che ospita padri separati o divorziati insieme ai loro figli. Una realtà, quella diretta da don Andrea Cattaneo, che offre supporto temporaneo a famiglie, che stanno affrontando una fase di fragilità, aiutandole a ritrovare stabilità e serenità. «La Festa del Papà è una ricorrenza che ci invita a riflettere sul valore della paternità, sul ruolo dei padri nella crescita dei figli e sull’importanza della presenza, dell’ascolto e della cura quotidiana – hanno fatto sapere dall’azienda – Non tutti però vivono questa giornata con serenità. Ci sono padri che, a seguito di separazioni o divorzi, stanno attraversando momenti complessi della propria vita e che, insieme ai loro figli, hanno bisogno di sostegno e di una rete di solidarietà. L’obiettivo della raccolta è semplice ma importante: contribuire a garantire beni di prima necessità e sostenere concretamente chi sta ricostruendo il proprio percorso familiare».

I prodotti raccolti

Sono stati così raccolti olio, caffè, zucchero, cereali per la colazione, confetture e marmellate, scatolame, crema alla nocciola, salse di vario tipo. «Ogni piccolo contributo può diventare un grande aiuto. La Festa del Papà può essere anche questo: un’occasione per trasformare un pensiero in un gesto concreto di solidarietà, capace di sostenere altri papà nel loro cammino e di regalare un sorriso ai loro figli». All’iniziativa hanno aderito attivamente i dipendenti dell’azienda, che hanno contribuito portando generi alimentari e beni essenziali. Nella mattinata di martedì, i volontari della Casa Famiglia Bellini si sono recati presso la sede dell’azienda per ritirare i pacchi che avevamo preparato. «Li abbiamo accolti all’interno degli spazi aziendali, offrendo loro l’opportunità di conoscere da vicino la nostra realtà, in un momento di scambio vivo e concreto, nel quale ci siamo raccontati», hanno concluso dall’azienda.