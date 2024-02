Una raccolta fondi in memoria di Giuseppe Erba: a lanciarla le colleghe della moglie

Una raccolta fondi in ricordo di Giuseppe Erba, deceduto a 47 anni in pochi giorni per una malattia.

È stato grande lo sconcerto per la sua morte. Giuseppe abitava con la sua famiglia a Inverigo e lavorava come montatore di mobili a Costa Masnaga. L’uomo è scomparso per una malattia il 29 dicembre scorso, a pochi giorni dalla diagnosi, lasciando la moglie Manuela e due figlie, Alice e Arianna.

La raccolta fondi

Per dare un sostegno alla sua famiglia in questo momento così difficile, una settimana fa è stata lanciata una raccolta fondi su GoFundMe da parte delle colleghe della moglie insegnante.

Le parole dei promotori dell'iniziativa:

“Passato lo shock iniziale, ora la consapevolezza della perdita porta con sé un immenso dolore, accompagnato dalla preoccupazione per il futuro di questa famiglia. Aiutiamo Manuela a sentirsi meno sola! Non è facile trovare i modi per esprimere vicinanza, ma è facile dare un aiuto concreto”.

La generosità della comunità, dei conoscenti e degli amici di Giuseppe, non si è fatta attendere e in pochi giorni sono stati donati oltre 3mila euro. Tutte le persone che vorranno contribuire potranno farlo al seguente link: https://www.gofundme.com/f/senza-il-vostro-giuseppe-ma-non-sole