Una rete contro la violenza sulle donne

Settimane di riflessione e incontri contro la violenza sulle donne.

Violenza sulle donne, sensibilizzazione

A fronte di un intenso mese di sensibilizzazione, che si è sviluppato con modalità di coinvolgimento differenti, si è tenuto lo scorso 14 marzo, al cineteatro “Pax” l’evento “Donnae Nodi Nidi e Doni” curato e diretto da Sonia Spinello e organizzato dall’Amministrazione comunale. Un’opera intensa, cruda e diretta in tutte le sue forme artistiche, recitazione, canto, ballo, con la presenza dell’attore Andrea de Paoli. Molto significativo anche l’allestimento a cura della pittrice Milva Zanetta. Il pubblico presente ha dato un rimando positivo della serata.

“Grazie a tutti”

“Un grazie particolare a Spinello e ai componenti di tutto il gruppo che, da anni, con questo preciso spettacolo sostengono i Centri antiviolenza – spiega Daniela Volontè, presidente di Interragire, associazione attiva durante il mese di sensibilizzazione – La serata prevedeva anche un breve intervento di Telefono Donna di Como, in quanto tutti gli eventi erano finalizzati anche a un concreto sostegno del gruppo”.

Donazione a Telefono Donna

L’importo totale della donazione a Telefono Donna è stata di 1.950 euro. “Ringraziamo tutti coloro che hanno aderito e creduto nell’iniziativa: i relatori della serata del 16 febbraio Violenza contro le donne, diamoci un taglio Patrizio Passeri (presidente Polisportiva Senna), Georgia Broggi Napolitano (psicologa e psicoterapeuta), Dionigi Cappelletti (ex allenatore nazionale di basket in carrozzina e della nazionale U22 maschile) e Samuele Robbioni (psicopedagogista). Un grazie alle volontarie di Telefono Donna Laura Uboldi (psicologa e psicoterapeuta), Raffaella Maino, Giovanna Salvadori e Piera Manfreda“. A contribuire fattivamente anche le attività “Betty Style”, “Centro Mimosa health and beauty”, “Le Figaro acconciature”, “Acconciature Mimi” e “I Ferranti Parrucchiere-Centro Estetico”.