Una rimpatriata di ex alunni per ricordare il maestro Gaffuri a 25 anni dalla morte

Rimpatriata degli ex alunni del maestro Luigi Gaffuri per commemorarlo nel venticinquesimo anniversario dalla morte. Appuntamento ad Albavilla per mercoledì prossimo 4 marzo.

Una serata in suo omaggio

E’ organizzato dalla Commissione biblioteca di concerto con il Comune di Albavilla e si terrà mercoledì prossimo 4 marzo nella sala civica della biblioteca comunale, alle 20.30.