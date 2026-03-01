Una rimpatriata di ex alunni per ricordare il maestro Gaffuri a 25 anni dalla morte

Rimpatriata degli ex alunni del maestro Luigi Gaffuri per commemorarlo nel venticinquesimo anniversario dalla morte. Appuntamento ad Albavilla per mercoledì prossimo 4 marzo.
Una serata in suo omaggio
E’ organizzato dalla Commissione biblioteca di concerto con il Comune di Albavilla e si terrà mercoledì prossimo 4 marzo nella sala civica della biblioteca comunale, alle 20.30.
L’iniziativa, un incontro di ex alunni e amici dell’illustre concittadino albavillese, scrittore e cultore di storia locale, ha l’intento di commemorarlo nel venticinquesimo dalla morte. Tutti sono invitati a partecipare e intervenire per omaggiare il maestro: portando idee, proposte e contributi, soprattutto chi lo ha conosciuto per le sue opere o avuto come maestro. Sarà una bella occasione per ricordarne la grande cultura. Gaffuri pubblicò libri di storia locale ad Albavilla, Anzano, Orsenigo, Alzate, Erba e Como ,e in particolare ad Albavilla pubblicò “Albavilla: storia, geografia, aneddotica e folclore”, “Piccole cose di casa nostra”, “La Madonna di Loreto in Molena”, “La chiesetta dei Santi Cosma e Damiano in Corogna”, “Carcano e il Barbarossa”.