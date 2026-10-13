Una sacchetta per ogni alunno grazie al progetto con l’Industria Tessile Gastaldi &C. SpA: una lezione di riuso, rispetto e comunità

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Un progetto che unisce creatività, sostenibilità e valorizzazione del territorio grazie alla collaborazione tra la primaria e l’Industria Tessile Gastaldi &C. SpA. Alla scuola anche un premio di 2.500 euro per finanziare laboratori di storytelling scientifico e tecnologico.

Un importante messaggio per gli alunni

Una sacchetta per ogni bambino, in un colore diverso per ciascuna classe: un oggetto semplice, ma ricco di significati. È questo il cuore del progetto realizzato dalla primaria di Merone in collaborazione con l’Industria Tessile Gastaldi &C. SpA, azienda del territorio che ha scelto di investire nella scuola e nelle nuove generazioni. Le sacchette, realizzate dalla manifattura Gastaldi, riproducono un disegno ideato dai bambini della scuola primaria, che hanno lavorato insieme alle loro insegnanti e ai tecnici dell’azienda per dare forma a un progetto condiviso.

L’iniziativa porta con sé un messaggio educativo importante: le sacchette appartengono alla comunità scolastica e, proprio per questo, devono essere utilizzate con cura e custodite nel tempo, così da poter essere consegnate, come un testimone, alle classi che arriveranno il prossimo anno. Un’esperienza concreta per imparare il valore del riuso, il rispetto degli oggetti e l’attenzione verso ciò che appartiene a tutti.

La consegna è avvenuta ieri, lunedì 12 ottobre, alla presenza di Marco Gastaldi, titolare dell’azienda meronese, della dirigente scolastica Daniela Risina e del sindaco di Merone Alfredo Fusi. Per i bambini, l’incontro è stato anche un’occasione per ringraziare personalmente Marco Gastaldi e per avvicinarsi a una realtà produttiva d’eccellenza del territorio, capace di guardare al futuro attraverso una collaborazione attenta e lungimirante con il mondo della scuola.

A riconoscimento dell’impegno degli alunni e delle loro insegnanti, e del percorso fortemente voluto da Marco Gastaldi, l’azienda ha inoltre assegnato alla scuola un premio di 2.500 euro. La somma sarà destinata alla realizzazione di laboratori di storytelling dedicati agli ambiti scientifico e tecnologico, offrendo ai bambini nuove opportunità per esplorare, raccontare e condividere conoscenze. Un progetto che va oltre la realizzazione di un semplice accessorio: attraverso il lavoro condiviso tra scuola e impresa, le sacchette diventano il simbolo di una comunità che educa alla sostenibilità, valorizza la creatività dei più piccoli e investe concretamente nel loro futuro.