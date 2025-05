Una scatola di metallo tra i rifiuti: all'interno una rivoltella calibro 442

Il ritrovamento è frutto della collaborazione dei Carabinieri con Service 24

L'arma era corredata da numerose munizioni

Incredibile ritrovamento a Erba: i Carabinieri della stazione cittadina - in collaborazione con la società che gestisce la raccolta della spazzatura, la Service 24 ambiente srl - hanno rinvenuto in mezzo ai rifiuti una scatola in metallo. All'interno c'erano una pistola e numerose munizioni.

Una pistola riconducibile al secondo conflitto mondiale

Da una prima analisi si tratterebbe di una rivoltella calibro 442, senza marca ma completa di matricola. Potrebbe essere riconducibile alla Seconda guerra mondiale. Le munizioni, di calibri differenti, potrebbero appartenere ad altre armi da fuoco al momento non rinvenute.

Ora bisognerà stabilire chi abbia deciso di liberarsene

La pistola risulta ben tenuta e perfettamente funzionante e ora gli uomini dell'Arma cercheranno di capire chi e perché abbia deciso di privarsene, abbandonandola tra i rifiuti.

Nell’occasione, i Carabinieri ribadiscono che in caso di rinvenimento di armi da fuoco, anche appartenenti a familiari defunti, è necessario richiedere sempre l’intervento delle forze dell’ordine.