Una serata a Ponte Lambro sui percorsi “Dama"

L’obiettivo dell’incontro è far conoscere al territorio dell’Erbese i percorsi “Dama” attivati da Asst Lariana.

Si parla di “Dama” a Ponte Lambro

Con il patrocinio del Comune di Ponte Lambro e la collaborazione del Consorzio Erbese alla persona, mercoledì 28 maggio alle 20.30, nella sala civica del Comune di Ponte Lambro, in via Roma 23, ci sarà una presentazione, dedicata ai cittadini residenti nel Distretto di Erba, dei percorsi “Dama" attivati da Asst Lariana. Disabled Advanced Medical Assistance (DAMA) sono percorsi condivisi e integrati tra ospedale e territorio per favorire una cultura dell’accoglienza attenta ai bisogni delle persone disabili e dei loro caregiver. L’obiettivo è offrire una corsia dedicata a pazienti con grave disabilità, con difficoltà di comunicazione o incapaci di collaborare a esami clinici e strumentali, per ridurre i tempi di accesso ospedalieri e i tempi di degenza.

“Dama" si occupa, in particolare, di persone con ritardo psicomotorio grave e deficit comunicativo dovuti a patologie genetiche congenite o perinatali, persone con lesioni cerebrali genetiche congenite o perinatali che possono causare gravi deformità muscolo-scheletriche, epilessia farmacoresistente, persone con gravi difficoltà comunicative e di interazione, come nelle forme di autismo, persone con deficit cognitivi e con disabilità motoria generati da eventi traumatici.

Accesso su richiesta

L’accesso avviene su richiesta del medico di medicina generale, dello specialista o del pediatra di libera scelta mediante impegnativa con codice: “Prima visita (cod.89.7)” oppure “Visita di controllo (cod.89.01)” indicando, nel quesito diagnostico, “Ambulatorio DAMA” o previo contatto diretto, anche da parte dei familiari/caregiver, chiamando il numero 031-5859670 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12. In alternativa è possibile anche inviare una mail scrivendo all’indirizzo dama@asst-lariana.it.

Alla serata interverranno, tra gli altri, il dottor Andrea Di Francesco, coordinatore del progetto “Dama" di Asst Lariana e il direttore del Distretto di Erba Sabrina Cattaneo.