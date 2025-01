Una serata alla scoperta di Plinio il Vecchio

Una serata alla scoperta della Naturalis Historia di Plinio il Vecchio. L'appuntamento è a Tavernerio venerdì 17 gennaio 2025, organizzato dalla Commissione cultura del Comune.

Una serata organizzata per i 2000 anni dalla nascita di Plinio il Vecchio

In occasione della ricorrenza dei 2000 anni dalla nascita di Plinio Il Vecchio, grazie alla Commissione cultura in auditorium ci sarà la presentazione del libro di Gaetano Iapichino "Attualità e curiosità della Naturalis Historia di Plinio il Vecchio".

Il libro ha l’intento di sviluppare in modo chiaro e comprensibile quanto Plinio ha scritto nei 37 volumi della Naturalis Historia, la sua opera enciclopedica giunta sino a noi. Il testo si apre con la prefazione di Luca Levrini e Massimiliano Mondelli del Comitato Nazionale per le celebrazioni pliniane e con le notizie sulla vita militare e pubblica al servizio di Roma del grande comasco, sino alla morte durante l’eruzione del Vesuvio nel 79 d. C, guidando la prima operazione navale conosciuta di assistenza e soccorso civile. Seguono i capitoli dedicati ai contenuti attuali e ancora oggi interessanti della Naturalis Historia (astronomia e meteorologia, geografia, antropologia, animali, botanica e agricoltura, medicina, arte e mineralogia) concludendosi con le citazioni dei passi che si riferiscono a Como e al Lario e alle attività ancora tipiche del nostro territorio, l’arte tintoria e quella della lavorazione della seta.

La serata si terrà in auditorium comunale alle 21. Tutti sono invitati a partecipare, l'ingresso è libero.