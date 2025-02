Una serata contro il bullismo con l'associazione Fermiamoci

Una serata per parlare di bullismo e cyberbullismo in occasione della Giornata nazionale contro il fenomeno, che ricorre il 7 febbraio. L’appuntamento è organizzato per venerdì 7 febbraio dall’associazione Fermiamoci con il patrocinio dei Comuni di Alzate, Anzano, Monguzzo e Orsenigo e si terrà alla scuola primaria «Ada Negri» di Orsenigo dalle 20.45.

Un'occasione di confronto per i genitori

L’appuntamento è aperto a tutti ma rivolto in particolar modo ai genitori: la serata verterà sull’approfondimento del fenomeno, come comportarsi se i figli sono vittime di bullismo o cyberbullismo o se si è genitori di un bullo.

I relatori saranno la pedagogista Laura Romano ed Elena Mauri, avvocato del Foro di Como, oltre a una rappresentanza della Questura di Como.

«Abbiamo unito le forze con i Comuni - spiega il presidente Mauri di "Fermiamoci" - La serata sarà aperta a tutti per trattare questo importante tema: sia dal punto di vista della responsabilità di quando il reato è stato compiuto, ma anche dal punto di vista pedagogico. Il fenomeno è in aumento e c’è da affrontare anche l’importante tema della responsabilità dei genitori in quanto custodi e tutori dei figli».

L’ingresso è libero e tutti sono invitati.