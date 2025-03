"Una serata d'altri tempi" con i Magnan

Una «Serata d’altri tempi». E’ l’appuntamento tradizionale organizzato dai Magnan di Cantù per venerdì 7 marzo.

L'evento

E’ l’occasione per rievocare l’antica professione degli stagnini, coloro che rivestivano di stagno le pentole di rame, vestiti con abiti stracci e consumati, ma anche con il volto per lo più nero, coperto dalla fuliggine. E’ anche l’opportunità di divertirsi insieme nel contesto dei festeggiamenti per il Carnevale canturino.

Il presidente

«L’evento si svolgerà in piazza Garibaldi - ha puntualizzato Christian Belotti, presidente del gruppo dei Magnan di Cantù - L’inizio è in programma alle 20 e il termine fissato per l’1 di notte. Nel centro di Cantù ci saranno i nostri trattori con gli otto carri, ossia: i Magnan Amici del bar Baffo, i Magnan del Murnè, i Magnan del Lisandrin, i Cagnavin de Fecc, i Magnan de Varenna, i Magnan del Terrò, i Magnan de Margna e infine i Magnan de nuvel. Abbiamo iniziato a organizzare questo evento nel 2011 e quest’anno giungiamo alla dodicesima edizione, considerando gli anni nei quali non è stato possibile allestirlo a causa del Covid. Sarà possibile mangiare panini con la salamella e anche altri piatti a sorpresa. Della musica invece si occuperà dj Friz».