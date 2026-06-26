Una serata dedicata a De André

«Chiama i ricordi col loro nome» non è solo un verso del brano «Volta la carta» di Fabrizio De André e Massimo Bubola, ma è anche il nome che è stato scelto per il prossimo evento che si svolgerà nel cortile del Torchio di Carimate.

L’evento

Sabato 4 luglio grazie a Pro loco e a Carimate Borgo della musica si svolgerà una serata dedicata a Fabrizio De André. Renato Franchi & His Band proporranno un viaggio nella musica di De André attraverso i brani più amati di Faber e canzoni tratte dall’ultimo album della formazione di Franchi, «L’Improvviso».

La formazione è già stata protagonista di un evento che si è tenuto di recente all’ombra del Castello: lo scorso 6 giugno è stata infatti inaugurata una targa intitolata a Franco Battiato, che registrò Mondi lontanissimi e Echoes of Sufi Dances negli studi di registrazione carimatesi nel 1985, ed è stato presentato il libro «Lavorare con un genio» con la presenza degli autori Walter Pistarini e Gianfranco D’Adda.

La targa per De André

Durante l’evento di sabato 4 luglio, alle 20.30, verrà inaugurata la targa commemorativa dedicata a Fabrizio De André che registrò negli Stone Castle Studios di Carimate il suo album omonimo, noto come «L’indiano», nel 1981 e «Creuza de ma» nel 1984. La targa si andrà ad aggiungere a quelle posizionate nel borgo negli ultimi mesi. Il concerto inizierà alle 21 con prenotazione consigliata. Per informazioni e iscrizioni: info@prolococarimate.org; 335.6957228.