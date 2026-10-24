Una serata dedicata alla fotografia insieme al Diapho’s

Una serata dedicata alla fotografia insieme al gruppo Diapho’s di Olgiate Comasco.
Serata fotografica
Fotografia al centro dell’attenzione col gruppo Diapho’s. Giovedì 29 ottobre, alle 21, al Magic Bus di via Repubblica, speciale serata insieme al fotografo Emanuele Cortellezzi.
Il tema dell’incontro
Come spiega il sodalizio presieduto da Andrea Battistella, l’ospite della serata illustrerà il suo approccio alla multiesposizione, proponendo tre aree tematiche su architettura, natura e figura umana.
Ingresso libero
L’opportunità di un interessante approfondimento è proposta dagli organizzatori con ingresso libero.