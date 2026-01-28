Una serata di formazione dedicata ai genitori e a chi ha ruoli educativi

Una serata di formazione, a Olgiate Comasco, dedicata ai genitori e a chi ha ruoli educativi.

L’incontro

L’invito è rivolto a genitori ed educatori: “A navigar tra le storie” si terrà lunedì 2 febbraio, alle 20.30, al Medioevo. La proposta è dell’istituto comprensivo, che invita l’intera comunità educante a un incontro di formazione con Claudio Milani, diplomato educatore con tesi sulla pedagogia narrativa.

In ascolto di Claudio Milani

Milani è attore professionista della compagnia Teatro Città Murata di Como. Conduce laboratori teatrali per bimbi, ragazzi e adulti. “Le fiabe sono all’origine delle storie che interessano l’umanità – sostiene Milani – Da che esiste l’essere umano esistono i racconti e i racconti cambiano il mondo. Le storie oggi hanno forme nuove e si trovano in smartphone, computer, televisione, albi illustrati. Come e cosa scegliere? Nell’incontro si analizzerà l’importanza della parola come costitutiva dell’essere umano e fondamentale per il suo sviluppo. Attraverso alcuni passaggi storici verrà illustrato come la narrazione abbia subito una rivoluzione con la stampa e come oggi tutto stia accelerando nelle nuove forme narrative”.

Partecipazione libera

L’incontro al centro congressi Medioevo è a partecipazione libera. Grazie all’istituto comprensivo una significativa opportunità per confrontarsi su tematiche educative.