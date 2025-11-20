Una serata oltre i limiti insieme al rider bionico Matteo Conconi

La Fondazione Paolo Fagetti di Olgiate Comasco invita a conoscere la storia di “Matteo Conconi, il rider bionico”.

L’incontro

Venerdì 28 novembre, alle 21 al centro congressi Medioevo di via Lucini, l’incontro con Matteo Conconi. “Dopo un incidente sul lavoro – spiegano gli organizzatori della serata – Matteo ha perso un braccio ma ha scoperto una passione che non sapeva di avere: il downhill. Con una protesi sviluppata su misura, oggi sfreccia su tracciati più tosti e gareggia dimostrando che i limiti sono fatti per essere superati”.

L’invito della Fondazione Paolo Fagetti

Dalla Fondazione Paolo Fagetti l’invito a partecipare all’incontro. “Venite a sentire la sua storia e a scoprire il suo nuovo libro”, il messaggio veicolato dagli organizzatori della serata.