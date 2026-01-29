Una serata per approfondire la storia delle Olimpiadi invernali

Una serata a Villa Guardia per conoscere la storia delle Olimpiadi invernali.
La storia delle Olimpiadi invernali
L’invito del Comune vuole essere un’occasione per vivere l’attesa dei Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. “La storia delle Olimpiadi invernali; dalle nevi francesi alle vette d’Italia. Un viaggio tra storia, sfide e trionfi da Chamonix 1924 a Milano Cortina 2026” chiama a raccolta nella serata odierna, giovedì 29 gennaio.
L’incontro
Alle 21, nella Sala consiliare di via Varesina, Claudio Maria Casari (nella foto), vicepresidente dell’Università degli adulti di Olgiate Comasco, guiderà il pubblico attraverso la storia delle Olimpiadi invernali. Curiosità, aneddoti e notizie per approfondire un tema di stretta attualità. L’ingresso è libero.
L’imminente edizione italiana
Venerdì 6 febbraio, a Milano, la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali. L’edizione italiana è in programma appunto dal 6 al 22 febbraio.