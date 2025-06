Una serata per celebrare sei anni di attività e la permanenza in stazione

Una serata ricca di occasioni di confronto e dialogo, arricchita da momenti conviviali

Appuntamento a San Maurizio

Un evento speciale organizzato per festeggiare i sei anni di attività de Lo Snodo e celebrare la riconferma della sede presso la stazione. "Lo Snodo in festa" andrà in scena sabato 21 giugno a partire dalle 17 presso la sala polivalente in via San Maurizio 13, a Erba.

Ripercorrere l'attività dell'associazione

"Abbiamo voluto organizzare questo evento per ripercorrere i sei anni di attività dell’associazione, mediante testimonianze dei protagonisti e di tutto coloro che ci hanno sostenuto - spiega Simone Pelucchi, presidente de Lo Snodo - Durante la serata festeggeremo inoltre la nostra permanenza nella sede al primo piano della stazione, resa possibile grazie al sostegno di oltre 8mila cittadini e 100 enti".

Tanti interventi nel corso della serata

Nel corso della serata interverranno, oltre ai rappresentanti de Lo Snodo, Angelo Porro, presidente Bcc Cantù; Monica Testori di Fondazione Cariplo; Francesco Pizzagalli, presidente Fondazione Comasca; Giovanni Pontiggia, presidente Bcc Brianza e Laghi; Marzia Pontremoli, dirigente liceo "Carlo Porta"; Martino Villani, direttore Csv Insubria; Alessandra Ricioppo, coordinatrice Casa di Dario e membro attivo della Rete Confluenze; Federica Trombetta, ambasciatrice della raccolta firme "Lo Snodo resta in stazione: mettiamoci la firma!".

Musica, momenti conviviali e allegria

Il programma offrirà una serata ricca di occasioni di confronto e dialogo, arricchita da momenti conviviali con apericena, torta e musica dal vivo, per celebrare con i presenti il traguardo nel percorso de Lo Snodo.