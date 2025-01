Una serata per parlare di bullismo

"Bullismo: conosciamolo insieme" è il titolo dell’incontro organizzato dalla Polisportivasenna con il patrocinio del Comune di Senna Comasco.

L’incontro si svolgerà venerdì 31 gennaio al centro sociale di via Roma.

Patrizio Passeri, presidente della PoSpiega così l'idea di organizzare un incontro che affronti il tema del bullismo:

"L’idea di organizzare una serata sul bullismo è nata prima di tutto perché abbiamo la possibilità di avere con noi Georgia Broggi Napolitano, psicologa scolastica dell’educazione e dello sport e psicoterapeuta. Abbiamo a che fare con 350 tra atleti e atlete e abbiamo ritenuto opportuno creare un momento per le famiglie dove capire come poter leggere certi segnali nei propri figli. Ma è un incontro anche per i nostri istruttori, istruttrici, allenatori e allenatrici in modo che siano in grado di riconoscere le problematiche legate al bullismo".