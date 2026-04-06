Una serata per riflettere su giovani e social: ospite Alberto Pellai

Una serata ad Alzate per riflettere sulle conseguenze che le piattaforme online hanno sui giovanissimi, anche e soprattutto a seguito dei numerosi episodi estremi di cronaca che hanno recentemente visto protagonisti ragazzi in età adolescenziale.

Ospite il medico e psicoterapeuta Pellai

Venerdì prossimo 10 aprile alle 21 il Comune, in particolare l’assessorato alla Cultura e alle Politiche Giovanili, con la collaborazione della Comunità Pastorale «Beata Vergine di Rogoredo» organizzano l’incontro «Esci da quella stanza. Come e perché riportare i nostri figli nel mondo» presso l’auditorium «Don Luigi Galbusera» dell’oratorio di Alzate. Interverrà Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta dell’età evolutiva, ricercatore e autore tra i più autorevoli nel panorama educativo italiano, che presenterà il suo libro, che tratta proprio delle difficoltà del mondo genitoriale moderno nell’affrontare il rapporto dei figli con il mondo di Internet e dei social network, che sui giovanissimi esercitano una forte attrazione e sempre più spesso li spingono all’isolamento.

L’incontro si pone l’obiettivo di offrire chiavi di lettura e strategie educative per sostenere una crescita equilibrata, aiutando i ragazzi a ritrovare il contatto con il mondo reale e con se stessi.

L’evento si pone inoltre come sostegno ai genitori nel comprendere come oggi, più che mai, la sfida della crescita riguarda anche far uscire un figlio dallo spazio della propria cameretta.

L’incontro sarà moderato dalla pedagogista Alessandra Oricchio.

L’ingresso all’interessante serata è libero e gratuito e tutti sono invitati a partecipare, ma la prenotazione è vivamente consigliata perché i posti sono limitati: è possibile riservare il proprio posto inquadrando l’apposito Qr code, disponibile sui canali ufficiali del Comune e della Comunità pastorale.