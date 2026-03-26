Una serata speciale con le foto delle più belle escursioni

Una serata in compagnia del Cai di Olgiate Comasco per rivivere le più belle escursioni dell’associazione.

Serata speciale al Medioevo

La sottosezione del Club alpino italiano invita a partecipare alla serata organizzata per sabato 28 marzo. Alle 21 l’auditorium del centro congressi Medioevo, in via Lucini, accoglierà “La nostra bella Italia”.

Carrellata di foto

Come spiegano gli organizzatori del ritrovo, “sarà l’occasione per rivedere le immagini delle nostre escursioni più belle”. L’invito a partecipare è rivolto a tutti, con particolare riguardo per i soci e tutti gli appassionati di trekking, arrampicate, camminate e in generale per chi ama la montagna.

Ingresso libero

L’ingresso in auditorium è libero. Un’occasione per conoscere da vicino il Cai e le attività che promuove. Inoltre, nella sede di via del Ponte è sempre possibile effettuare il tesseramento alla nuova annata del club.