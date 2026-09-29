Una settimana con Emergency per aprire gli occhi sui conflitti negati

Mostra fotografica, spettacolo teatrale e testimonianze per sensibilizzare e riflettere.

Una settimana con Emercgency a Olgiate Comasco: mostra, incontri e teatro sui conflitti negati.

Emergency al Medioevo

Dall’8 al 15 ottobre il centro congressi Medioevo, in via Lucini, ospiterà la mostra fotografica “La guerra e i diritti negati”: è dedicata alle conseguenze dei conflitti sulla popolazione civile, alla tutela dei diritti e al diritto alla cura. E’ una mostra fotografica, ma sono previste anche testimonianze e uno spettacolo teatrale in calendario domenica 11 ottobre.

L’impegno dell’assessorato alla Cultura

L’ampio programma è promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune di Olgiate Comasco, in collaborazione con Emergency e

con l’Università degli Adulti di Olgiate Comasco. Ad aprire la settimana, giovedì 8 ottobre alle 21, nella Sala Mostre del

Medioevo, l’inaugurazione della mostra fotografica “La guerra e i diritti negati”.

La mostra

Attraverso le immagini, la mostra racconta l’impegno quotidiano di Emergency nell’offrire cure medico-chirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittime delle guerre e delle mine antiuomo e

documenta le conseguenze che i conflitti producono sulla vita e sui diritti fondamentali delle persone. La serata inaugurale sarà accompagnata da un incontro con Serena Gensini, coordinatrice dei gruppi Emergency del Nord Ovest, e Manuela Valenti, responsabile pediatrica degli ospedali di

Emergency. La mostra resterà visitabile fino a giovedì 15 ottobre, con ingresso libero. Orari di apertura: venerdì 9 ottobre dalle 10 alle 14. Sabato 10 ottobre: 15.00-18.30. Domenica 11 ottobre: 15-18.30. Lunedì 12 ottobre: 10-14. Martedì 13 ottobre: 10-14. Mercoledì 14 ottobre: 10-14. Giovedì 15 ottobre: 10-14.

Lo spettacolo

Il secondo appuntamento centrale della settimana sarà domenica 11 ottobre, alle 16, sempre nell’auditorium del Medioevo, con “C’era una volta la guerra”, spettacolo del Teatro di

Emergency con Mario Spallino, drammaturgia e regia di Patrizia Pasqui. Lo spettacolo porta sul palcoscenico il tema della guerra attraverso il linguaggio teatrale, intrecciando racconto, testimonianza e riflessione sulle conseguenze dei conflitti e sulla condizione delle popolazioni civili. Le musiche sono di Guido Tongiorgi, la scenografia di Antonio Belardi, le luci di Giulia Belardi. La produzione è di Emergency Ong Ets. L’ingresso allo spettacolo è libero.

“L’importanza di riflettere”

Paola Vercellini, vicesindaco e assessore alla Cultura: “Sono davvero molto contenta di ospitare la mostra, perché penso che serva come non mai un momento di riflessione sulle conseguenze devastanti di questi conflitti che ci circondando sempre più da vicino. Una riflessione, indipendentemente dalle ragioni che sostengono queste guerre, solo sulle conseguenze di questo orrore per bambini, donne uomini, ambiente… per

l’umanità intera”.