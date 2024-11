Una storia vera, uno spettacolo per dire basta alla violenza sulle donne

Uno spettacolo a Olgiate Comasco per sensibilizzare contro la violenza sulle donne.

Uno spettacolo per riflettere

L'assessorato alla Cultura ha organizzato per domenica 17 novembre, con inizio alle 16.30 nell'auditorium del Medioevo, uno spettacolo in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. In scena "Viva Sara Viva" di e con Claudia Fontana.

Collaborazione con Casa delle Donne di Treviglio

In primo piano, spiegano gli organizzatori, "uno spettacolo di narrazione realizzato con la collaborazione della Casa delle Donne di Treviglio, l’ennesima storia di fatti realmente accaduti, siamo assuefatti al dolore degli altri, forse i delitti gettati in pasto al pubblico dalla cronaca quotidianamente non suscitano più alcun pensiero, alcuna riflessione? Eppure, dovremo trovare il modo per invertire la rotta".

Uniti per creare cultura del rispetto e dire basta alla violenza

La storia portata in scena è quella di Sara, una denuncia velata contro il sistema. Lo spettacolo è tratto da una storia vera. Un'opportunità per voltarsi dall'altra parte, per non rimanere indifferenti.