Una targa in vetta per ricordare Giulia

Alla memoria

Il sorriso della 26enne pontelambrese per sempre al rifugio Longoni.

La giovane pontelambrese di 26 anni è morta il 9 agosto dello scorso anno, mentre scalava le montagne della Val Camonica.

Una cerimonia con parenti e amici

E’ stata posata al rifugio Longoni una targa in memoria di Giulia Vanossi, la giovane di Ponte Lambro di 26 anni morta il 9 agosto dello scorso anno, mentre scalava le montagne della Val Camonica. C’erano proprio tutti ad assistere alla cerimonia che si è svolta nella cappelletta adiacente al rifugio. Una salita lunga tre ore e mezza partendo da Chiesa in Valmalenco che i parenti, gli amici di Giulia e i soci del Cai di Seregno non hanno avuto timore di affrontare. Su tutti mamma Flora che, con grande emozione, ha ritrovato il sorriso della figlia tra le montagne.

"Una grande emozione: quella targa ricorderà per sempre Giulia"

Non nasconde la sua emozione, mamma Flora nel parlare della sua Giulia:

"Mi sono molto emozionata, perché l’hanno ricordata proprio tutti. Eravamo almeno un centinaio ed è stata una giornata molto bella. Sapevo della targa, ma vedendola lì, in quell’immagine così sorridente, ho provato una grandissima gioia. Lassù sembra di stare in paradiso. Quella targa sarà lì per sempre: per me è stato molto importante".