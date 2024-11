Una targa marmorea per festeggiare la riqualificazione della sede del Corpo musicale

Una targa di marmo donata al Corpo musicale di Olgiate Comasco.

L’omaggio alla banda

Sorpresa per l’attivissimo Corpo musicale olgiatese. Una targa marmorea è stata realizzata appositamente e donata per essere apposta sulla parete esterna della sede in via San Gerardo. L’omaggio fatto dal nonno di due musicisti della banda. “Una sorpresa che ci fa particolarmente piacere”, commenta il segretario Enrico Cesana.

L’inaugurazione

La targa verrà svelata domenica 24 novembre, dopo la messa delle 11: durante la celebrazione il Corpo musicale accompagnerà il coro parrocchiale. Poi tutti in sede per scoprire la targa marmorea, visitare la sede recentemente riqualificata e per condividere un aperitivo.

Il concerto di Santa Cecilia

Sabato 23 novembre, invece, l’appuntamento con il concerto di Santa Cecilia. Alle 21 al Medioevo di via Lucini, evento all’insegna del tema del viaggio. Protagonista una cinquantina di musicisti diretti dal maestro Edoardo Piazzoli.