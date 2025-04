Una targa per celebrare i 50 anni di adesione all’A.M.B.

Il Gruppo Micologico Cantù Como è stato premiato per i 50 anni di iscrizione all’Associazione micologica Bresadola di Trento.

Il riconoscimento

Il Gruppo Micologico Cantù Como ha ricevuto domenica 6 aprile un riconoscimento nell’ambito dell’assemblea dell’Associazione micologica Bresadola di Trento, che si è svolta a Pisa. Il sodalizio è tra i più importanti in Italia e conta circa 130 soci. All’assemblea hanno partecipato i delegati delle diverse associazioni che ne fanno parte e per quella canturina ha partecipato Roberto Nespoli, che è anche il vicepresidente del Gruppo Micologico di Cantù Como. Ha così potuto ritirare una targa, nella quale campeggia la scritta «Attestato di merito al Gruppo Micologico Cantù e Como Aps per il prestigioso traguardo raggiunto: cinquanta anni di adesione all’A.M.B».

Le parole del presidente

Puntualizza Silvano Ghidelli, presidente del Gruppo Micologico Cantù:

"In realtà il nostro sodalizio è nato nel 1973. Poi l’adesione alla Bresadola, una delle più importanti associazioni micologiche in Italia che conta 130 gruppi, è avvenuta l’anno successivo".

Nel frattempo, nell’ambito delle iniziative promosse dall’associazione, lunedì 7 aprile ha preso il via il ventiduesimo corso di base per il riconoscimento dei funghi.

Prosegue il presidente del sodalizio: