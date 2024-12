Una targa per la banca Intesa Sanpaolo

La banca Intesa Sanpaolo ha ricevuto oggi, lunedì 2 dicembre, una targa come ringraziamento per il supporto che l’istituto bancario, in collaborazione con Cesvi, ha dato alla raccolta fondi per rendere più sostenibile la nuova struttura della Fondazione Eleonora e Lidia Onlus nelle campagne di Fecchio a Cantù nella quale, 20 adulti, tra i 18 e i 60 anni, con disabilità sia fisica che cognitiva potranno trovare accoglienza.

Il progetto

Nello specifico, il progetto “Accoglienza Green” della Fondazione Eleonora e Lidia, con il sostegno del programma Formula dell’Intesa Sanpaolo in collaborazione con Cesvi è stato finanziato attraverso una raccolta fondi attiva da luglio a settembre 2023 su For Funding, la piattaforma di crowfunding di Intesa Sanpaolo dedicata a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà. In tre mesi sono stati raccolti oltre 150mila euro grazie al contributo di cittadini, imprese, della banca e delle società del gruppo.

I fondi raccolti hanno permesso di dotare l’edificio di una pompa di calore aria-acqua, reversibile da esterno per la produzione di acqua refrigerata e riscaldata; installare una caldaia a condensazione; contribuire ad installare un impianto fotovoltaico da 20 chilowatt.

I ringraziamenti della fondazione

Ha dichiarato Angelo Carpani, presidente della Fondazione Eleonora e Lidia:

"La realizzazione della nuova struttura è stata resa disponibilie anche grazie al generoso contributo di diverse donazioni tra cui figura quella di Intesa Sanpaolo che si è caratterizzata per la cura e l'attenzione alla sostenibilità ambinetale volta a garantire un futuro eco-compatibile".

Il ruolo della banca

Prima della visita alla struttura e della consegna della targa è intervenuto Daniele Pastore, direttore regionale Lombradia nord Intesa Sanpaolo: