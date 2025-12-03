Una tavola di Natale da regalare alle famiglie bisognose

Una tavola di Natale per tutti: la Caritas parrocchiale di Olgiate Comasco lancia l’appello a sostegno delle famiglie bisognose sul territorio.
Una tavola di Natale, terza edizione
Si tratta della terza edizione dell’iniziativa di solidarietà, tarata sul periodo natalizio. L’invito è alla donazione di carte acquisto prepagate, disponibili nei supermercati, per fare la classica spesa alimentare.
Sulle orme di Papa Leone XIV
Spronati dalle parole di Papa Leone XIV – “Sei tu la mia speranza” – la Caritas della parrocchia dei Santi Ippolito e Cassiano chiama a raccolta per un gesto generoso, così che anche chi vive una condizione di difficoltà possa avere garantito un menù natalizio.
Come donare
È possibile consegnare le card durante le messe, nel cesto delle offerte. Inoltre, rivolgendosi alla Caritas il lunedì e il venerdì dalle 9.30 alle 11.30, in ufficio parrocchiale tutto i giorni dalle 9.30 alle 11.30. E’ anche possibile consegnare le carte acquisti nella cassetta postale, fuori dall’ufficio parrocchiale.