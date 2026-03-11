Una testimonianza di vita con la Fondazione Ema Pesciolino Rosso

Una testimonianza di vita

L’iniziativa è organizzata dall’associazione genitori La Lanterna e dall’istituto comprensivo di Olgiate Comasco, patrocinata dal Comune. Al centro dell’attenzione l’importanza di condividere l’idea che non solo possiamo sopravvivere al dolore, ma che le sofferenze e le difficoltà della vita ci possono rendere migliori, perché quello che oggi sembra farci cadere può essere quello che domani ci aiuterà a stare in piedi.

La serata

L’intervento di papà Gianpietro racconterà la propria storia e quella di suo figlio Emanuele. L’appuntamento è per la serata di giovedì 12 marzo. Dalle 20.30 incontro aperto a tutti nella sala “Margherita Hack”, presso la scuola media “Buonarroti” in piazza Volta 4.