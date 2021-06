Una vetrina gratis per gli studenti "eccellenti": manda la tua foto e la troverai sul Giornale di Erba, Giornale di Cantù e Giornale di Olgiate. Tutte le foto saranno pubblicate gratuitamente sul giornale a partire da sabato 26 giugno 2021.

Una vetrina gratis per gli studenti "eccellenti": manda la tua foto e la troverai sui nostri Giornali

Una vetrina gratuita per gli studenti eccellenti! I nostri settimanali hanno deciso di regalare visibilità ai ragazzi del territorio che hanno concluso in bellezza l’anno scolastico. In questi giorni infatti le scuole superiori hanno pubblicato i tabelloni con i risultati. Tutti gli studenti che sono stati promossi con una media superiore al 9 possono mandare la propria fotografia, corredata da nome, cognome, comune di residenza, classe e scuola frequentata e naturalmente la media ottenuta ai seguenti indirizzi mail: per il Giornale di Cantù giornale.cantu@giornaledicantu.it, per il Giornale di Erba redazione@giornaledierba.it, per il Giornale di Olgiate redazione@giornalediolgiate.it.

Tutte le foto saranno pubblicate gratuitamente sul giornale a partire da sabato. Lo stesso discorso vale anche per l’esame di maturità che tanti giovani si apprestano a sostenere. Tutti i ragazzi che saranno promossi con 90 o più sono invitati a mandarci la loro foto e i loro dati: diventeranno protagonisti delle nostre pagine.

E per i fratellini più piccoli? Ovviamente non ci siamo dimenticati di loro. L’esame di terza media è infatti il primo vero ostacolo che gli studenti sono chiamati a superare. Nel rivolgere a tutti gli esaminandi un sincero in bocca al lupo, invitiamo quanti verranno promossi con la media del 9 o più a seguire l’esempio degli studenti eccellenti delle superiori inviandoci foto e dati! Auguri e complimenti a tutti. Aspettiamo le vostre fotografie!