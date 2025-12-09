“Una visione lunga quarant’anni”: la presentazione a Galliano

L'evento è in programma domenica 14 dicembre alle 18

A conclusione delle iniziative organizzate per il suo 40° anno di attività la Cooperativa sociale In Cammino di Cantù presenterà il libro “Una visione di quarant’anni”.

Il volume

Il libro, ripercorrendo i tratti salienti della storia della Cooperativa sociale, che offre opportunità di lavoro a persone svantaggiate, va oltre il mero valore evocativo fornendo l’occasione per riflettere su alcune problematiche che scuotono il Terzo Settore, il volontariato e il mondo del not-for-profit. Le storie in esso narrate di alcune delle 269 persone che hanno condiviso con In Cammino un tratto della loro vita vogliono essere l’opportunità di riponderare giudizi e preconcetti sommariamente formulati che precludono il diritto di tutti ad una seconda possibilità di un futuro dignitoso.

L’evento

La presentazione, organizzata in collaborazione con l’associazione “Le Sfogliatelle”, prevede un’intervista all’autore del libro Sergio Marelli, l’esibizione del duo musicale “Gli Speziali” e si terrà domenica 14 dicembre alle 18 nella Basilica di Galliano a Cantù.