Aggiungi Prima Como alle tue fonti preferite

Una vita in vetta sulla Cordillera Blanca e la mano tesa ai fragili: Ivano Gabaglio presenta il suo nuovo libro a Olgiate Comasco.

Una vita in vetta

Per l’ex assessore olgiatese, socio del Cai ed esperto alpinista, la nuova pubblicazione ha duplice valore. Da una parte, “Le mie otto cime in Cordillera Blanca” offre il racconto di ascese emozionanti su maestose montagne in Perù. Dall’altra, in occasione della presentazione del libro, Gabaglio rinnova solidarietà all’associazione Marcelino Pan Y Vino di Lurate Caccivio.

La presentazione

Sabato 24 ottobre, con inizio alle 21 nell’auditorium del centro congressi Medioevo, in via Lucini, la presentazione del libro di Ivano Gabaglio. La serata si articolerà nel dialogo tra l’autore e il giornalista Roberto Caimi. Al termine dell’incontro, spazio a un momento di rinfresco per il pubblico.

L’impegno di solidarietà

L’incontro in programma sabato sarà caratterizzato anche dalla vendita del libro “Le mie otto cime in Cordillera Blanca”. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Olgiate Comasco, L’intero ricavato della vendita sarà interamente devoluta all’associazione Marcelino Pan Y Vino, attiva con progetti umanitari in Perù, portati avanti dal misisonario laico Mario Vidori.