Un’ambulanza dedicata a don Lorenzo Calori e benemerenza a 16 fedelissimi volontari. Sos Olgiate Comasco in festa, in occasione del quarantaquattresimo anniversario di fondazione dell’associazione di pubblica assistenza.

Un’ambulanza dedicata a don Lorenzo Calori

Cerimonia caratterizzata dall’ampio programma preparato per la mattinata di domenica 11 giugno: ritrovo alle 8 alla sede di via Angelo e Mary Roncoroni e formazione del corteo che raggiungerà la chiesa parrocchiale dei Santi Ippolito e Cassiano per la messa delle 9. Alle 10, conclusa la celebrazione eucaristica, benedizione di due nuovi mezzi del sodalizio. Poi, il rientro in sede: alle 10.30 premiazione dei soci benemeriti. Infine, alle 11.30, aperitivo e buffet. Tutto questo con l’invito alla popolazione per una partecipazione significativa nella mattinata di festa.

"Ricorderemo il nostro anniversario - mette in evidenza il presidente Flavio Cometti - Molto importante il momento dell’inaugurazione dell’ambulanza, acquistata con fondi della Sos: abbiamo deciso di dedicarla a don Lorenzo Calori (scomparso all’età di 93 anni nel novembre scorso, per ben 34 anni alla guida della parrocchia olgiatese, Ndr), non solo in quanto ex parroco di Olgiate ma anche storico assistente spirituale della Sos e per la cui nascita diede un contributo importante".

Tutti i dettagli sul Giornale di Olgiate da sabato 10 giugno 2023 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui