Un'app in tredici lingue per differenziare al meglio i rifiuti

Un'app in 13 lingue come tutor digitale per differenziare al meglio i rifiuti a Olgiate Comasco.

Un servizio in più

Come spiega Renato Spina, assessore alla Transizione Ecologica, la novità agevola i cittadini, facendo risparmiare tempo per restare sempre aggiornati sul calendario della raccolta differenziata e su come differenziare correttamente ogni materiale di scarto.

Un tutor digitale

L'app è multilingue per differenziare i rifiuti senza errori, tenere sotto controllo i calendari del porta a porta, conoscere orari e localizzazione dei punti di raccolta ed essere sempre aggiornati sulle iniziative del proprio Comune. Il gestore che si occupa della raccolta e del trasporto dei rifiuti sul territorio - la ditta Turcato - ha infatti deciso di dare una svolta digitale al servizio e adottare Junker, la più diffusa ed evoluta app per la raccolta differenziata: introdotta con successo in 273 Comuni della regione e che vanta ben 3.000 Comuni abbonati in Italia.

Utilizzo gratuito

Per i cittadini l’uso di Junker è sempre gratuito: oltre 3 milioni e mezzo di utentil’hanno già scaricata sui loro smartphone e la usano per avere a portata di mano informazioni complete e geolocalizzate sulla raccolta differenziata e accedere con facilità ai servizi di igiene urbana del territorio. Su Junker è possibile innanzitutto reperire tutte le informazioni, validate e georeferenziate, per differenziare correttamente qualsiasi tipo di rifiuto. Grazie a un database interno di oltre 2 milioni di prodotti, l’app riconosce gli imballaggi dal codice a barre. Basta inquadrare il codice a barre con la fotocamera dello smartphone o, in alternativa, scattare una foto al prodotto, per sapere in tempo reale di quali materiali è composto e come va conferito. E, siccome le regole per la differenziata non sono uguali in tutta Italia, Junker app - grazie alla geolocalizzazione - è in grado di personalizzare le informazioni in base al territorio in cui si trova l’utente. Utile a casa per non sbagliare ed evitare multe, ma anche quando ci si sposta in un altro Comune per lavoro o vacanza.

Servizi ambientali a portata di smartphone

Junker offre inoltre un servizio di notifica, che ogni sera ricorda al cittadino quale frazione verrà raccolta il giorno successivo. In caso di festività, iniziative straordinarie o emergenze, il Gestore o l’Amministrazione comunale possono prontamente informare le utenze, inviando un messaggio diretto in app. Se poi i rifiuti non rientrano tra quelli conferibili nei contenitori domestici, come nel caso di farmaci scaduti, batterie, tessili o apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), su Junker è possibile visualizzare su mappa il centro di raccolta e tutti gli altri punti di conferimento presenti sul territorio.

Accessibile a tutti in 13 lingue

L’app garantisce i più alti standard di fruibilità. È infatti accessibile anche a non vedenti e ipovedenti e risulta facile anche per gli utenti anziani. Tutte le informazioni sono tradotte in 13 lingue: in questo modo anche turisti e lavoratori stranieri sono messi in condizione di svolgere una raccolta differenziata perfetta, al pari dei residenti permanenti.

