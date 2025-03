Un'aula a cielo aperto alla scuola dell'infanzia: appello per realizzare il sogno del "Vidario"

Un'aula a cielo aperto alla scuola dell'infanzia Vidario di Alzate: l'asilo si appella a cittadini e amici con una raccolta fondi per realizzare il progetto.

Al via la raccolta fondi

"Il nostro nuovo progetto è un'aula a cielo aperto che offrirà ai nostri bambini un'esperienza educativa straordinaria e immersiva - spiega il presidente del cda, Riccardo Ratti - Un luogo dove i piccoli possano esplorare, imparare e crescere in armonia con la natura. Questo spazio all'aperto sarà una risorsa inestimabile per stimolare la curiosità, la creatività e l'amore per l'ambiente nei nostri giovani studenti. Per realizzare questo sogno, abbiamo lanciato la campagna di crowdfunding "Aiutaci a realizzare un'aula a cielo aperto per il nuovo Polo dell'infanzia Vidario". L'obiettivo è raccogliere almeno 5.000 euro, necessari per creare un'aula integrata con l'ambiente naturale, dotata di aree didattiche all'aperto, giardini sensoriali e spazi per attività creative. Collaboreremo con esperti di educazione ambientale per offrire laboratori e seminari che arricchiranno l'esperienza educativa dei bambini".

Le donazioni, di qualunque importo, sono possibili collegandosi alla piattaforma Ideaginger o utilizzando PayPal, carta di credito o bonifico bancario. In base alla donazione erogata ciascun sostenitore potrà ricevere piccole ricompense in segno di ringraziamento.