Un'aula polifunzionale in memoria della maestra Adriana Cattaneo

Un’aula polifunzionale dedicata ai grandi autori e illustratori in memoria della maestra Adriana Cattaneo. La docente, volto storico della scuola Don Carlo Gnocchi di Inverigo, è scomparsa nel maggio 2022.

Un'aula per Adriana

Sabato 25 gennaio è stato inaugurato uno spazio speciale nella scuola primaria Don Carlo Gnocchi, dedicato alla maestra Adriana Cattaneo, scomparsa nel maggio 2022 a causa di una malattia. Adriana, originaria di Arosio, aveva insegnato a scuola sin dai primi anni ‘80 e già dal suo arrivo aveva iniziato a farsi apprezzare per il suo amore nei confronti della lettura, della musica e della cultura, diffondendo tutti questi interessi ai suoi alunni. E sabato mattina erano presenti tanti suoi ex studenti, insieme a familiari, colleghe e componenti del comitato genitori oltre a rappresentanti delle Amministrazioni di Arosio e Inverigo, tra cui l’assessora alla Pubblica Istruzione Barbara Magni e la consigliera Marina Bernardi, oltre agli attuali alunni.

Un progetto partito a luglio

La mattinata si è aperta con un video realizzato dalle colleghe: hanno spiegato che persona fosse Adriana. Il tutto intervallato da brani eseguiti all’arpa da Irene Dorsa.

"Adriana era una donna poliedrica, sempre attiva, che amava la musica e la lettura, un’insegnante che sapeva trovare in ciascuno il proprio talento" raccontano le colleghe.

Così il fratello di Adriana, Roberto:

"Sono soddisfatto di quello che è il risultato e di aver realizzato il desiderio di Adriana e delle sue colleghe. Grazie a tutti gli sponsor e alle persone che si sono spese".

Il progetto è partito dallo scorso luglio, con una lettera inviata dalle insegnanti e dallo stesso Roberto all’Amministrazione e alla dirigenza dell’istituto comprensivo. Si tratta, come detto, di un’aula polifunzionale dedicata a grandi autori e illustratori. Nello spazio, dotato di lavagna multimediale, sono stati collocati scaffali e tavolini per la lettura e sarà posizionata anche una targa, alla memoria di Adriana, realizzata da Raffaella Bianchi. Per l’occasione gli studenti hanno realizzato una serie di cuori in fil di ferro che sono stati donati a tutti i partecipanti, i quali li hanno poi piantati in un angolo del giardino per formare un’aiuola speciale. A concludere il tutto un momento sul campetto esterno con un lancio di palloncini.