Un'estate… utile: due settimane di lavori per ragazzi dai 15 ai 18 anni

Si chiama "Living land – UtilEstate" l’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale

Tante le attività svolte dai giovani, tutte rivolte alla cura del paese

I partecipanti sono stati individuati attraverso bandi pubblici

Ha avuto davvero molto successo l’attività estiva intitolata "Living land – UtilEstate" portata avanti dall’Amministrazione comunale di Rogeno. Una proposta per ragazzi e ragazze dai 15 ai 18 anni individuati attraverso bandi pubblici.

Hanno lavorato suddivisi in gruppi

I giovani sono stati riuniti in gruppi, sotto la guida di figure adulte con competenze educative e tecniche, e hanno portato avanti specifici compiti di lavoro. Tra le attività principali che i partecipanti hanno svolto in paese ci sono la riqualificazione e manutenzione di beni comuni, come parchi gioco e aree verdi.

Duplice l'obiettivo di questa iniziativa

Queste esperienze, caratterizzate da una dimensione educativa e di utilità sociale, si pongono un duplice obiettivo. Prima di tutto promuovere processi di socializzazione, poi favorire l’acquisizione di competenze di base tipiche del mondo del lavoro come per esempio puntualità, lavoro di gruppo, rispetto dell’autorità, capacità di auto-organizzazione del lavoro e tenuta dei tempi.

Un piccolo riconoscimento a ognuno per il grande impegno

L'Amministrazione comunale ha deciso di erogare ai giovani partecipanti un buono spesa a titolo di riconoscimento per l'impegno profuso a vantaggio della collettività.

