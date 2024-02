Unicef premia il Consiglio Comunale dei ragazzi

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Albese per il mandato 2022/23 è stato protagonista di una lodevole iniziativa che grazie a impegno, compassione e solidarietà, ha potuto supportare i bambini ucraini attraverso l'organizzazione Unicef.

Composto da Giulia Festa, Giorgia Frigerio, Abdelay Ismail, Colombo Davide, Gioele Lazzaroni, Riccardo Frigerio e Sofia Franzaresi, il Ccr ha contribuito all’aiuto dei bambini in Ucraina vittima della guerra, un obiettivo ambizioso ma carico di significato.

Le iniziative per raccogliere fondi e il riconoscimento dell'Unicef

L'impegno dei membri del Ccr è stato tangibile fin dall'inizio. Attraverso una serie di eventi, iniziative e attività di raccolta fondi, hanno lavorato instancabilmente per sensibilizzare la comunità locale e raccogliere fondi per questa nobile causa. Il risultato di questo impegno è stato importante: 338,50 euro raccolti per sostenere i programmi dell'Unicef a favore dei bambini ucraini. Questa cifra rappresenta molto più di un numero; è un simbolo del potere collettivo della solidarietà e della generosità.

Lo scorso sabato, presso la sala del consiglio comunale, il lavoro dei ragazzi è stato riconosciuto ufficialmente. ​​​​​​​Francesca Maspero, referente provinciale del Comitato Unicef Como, e ​​​​​​​Manuela Bovolenta​​​​​​​, presidente regionale della Lombardia dell'Unicef, hanno consegnato loro un meritato attestato di riconoscimento.

Il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi ha ora ereditato il testimone dai suoi predecessori e si è impegnato a continuare sulla stessa strada. La loro missione non è solo quella di mantenere viva la fiamma della solidarietà, ma anche quella di alimentarla, facendola crescere e diffondersi ancora di più nella comunità. Il Comune ha espresso profonde congratulazioni ai ragazzi per il loro straordinario impegno e successo. Che questo esempio di impegno e solidarietà possa ispirare altri a seguire il loro esempio.