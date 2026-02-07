Unico italiano agli europei Talent Cup di Dorna nel 2025: Giulio Di Napoli premiato in Municipio

Unico motociclista italiano a partecipare agli europei Talent Cup di Dorna nel 2025: Giulio Di Napoli, 16enne di Lipomo, è stato premiato in Municipio dall’Amministrazione comunale.

Unico italiano selezionato per la Talent Cup di Dorna

Il giovane lipomese, infatti, a soli 16 anni è già una stella delle due ruote: in sella alla prima moto a soli tre anni, ha iniziato a gareggiare a dodici anni, con l’iscrizione al campionato nazionale spagnolo, misurandosi con piloti provenienti da circa trenta Paesi. Nel 2025, Giulio è stato selezionato per la Talent Cup di Dorna, campionato europeo pensato per individuare e far crescere giovani promettenti: è stato l’unico italiano scelto per la gara. E nel 2026, come ci aveva confidato il padre Renato, intervistato dal Giornale di Erba, Giulio affronterà il campionato italiano velocità – categoria sportbike: Studio Frisoni&Bisceglie, IRC Components, HP_Impianti e MotorMi, il team che lo ha scelto per questa stagione.

A consegnargli la targa per meriti sportivi, lo scorso martedì, in Municipio, è stato il vicesindaco Gianluca Leo, che ha spiegato: «Il nostro giovane concittadino si è distinto per diversi meriti sportivi. In particolare è stato selezionato, come unico pilota di moto italiano, a partecipare al campionato europeo Talent CUP di Dorna nel 2025. Abbiamo deciso di incontrarlo e consegnargli una targhetta di riconoscimento, nella speranza che la valorizzazione dei nostri giovani atleti possa essere uno stimolo ad avvicinarsi all’attività sportiva».